Jorge Taiana habló por primera vez de su enfrentamiento con Diego Maradona por Claudia Villafañe

El productor eligió el perfil bajo desde 2003, cuando la separación entre Claudia y Diego Maradona todavía era muy reciente. El futbolista nunca lo aceptó: lo acusó de ser un “vago y mantenido”. Fue en este contexto en el que el amor de la pareja creció lejos de las cámaras, al punto de no tener fotos juntos, o no ir al casamiento de Dalma.

“Cuido mucho las relaciones porque siempre tuve en claro algo, cuando a uno lo atacan uno sabe como defenderse pero fuera de uno hay una familia y entorno que sufre mucho”, dijo y explicó: “Nunca hablo ni digo nada porque detrás de la otra persona hay una familia y prefiero callar, porque uno puede dañar, vos me agredís, yo te ataco y puedo dañar a tu familia y no tengo ganas”.

Durante años, Maradona lo apodó “Tontín” y él nunca se refirió a eso ni a otros comentarios agresivos del Diez a su persona. Al respecto, sin mencionar al papá de Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito, agregó: “Siempre las cosas las analizo y él (dijo señalando a su compañero de mesa a modo de ejemplo) me puede decir cosas feas y el problema lo tiene él, no es mío, es tu problema, yo no tenía problema y me pasaba eso, siempre me limité a hacer silencio y a no contestar, me parece lo mas sano. La palabra es un elemento de difícil manejo y se puede herir, y mis padres me enseñaron la cultura del trabajo y eso hago, ‘que digan lo que quieran’, dice la canción”.

Al ser consultado sobre por qué con su pareja no suben fotos juntos ni casi hay imágenes, dijo: “Son decisiones que uno toma, que se dan naturalmente. Ella vino al estreno (de El juguete alterado, la obra que realiza en el teatro El Pueblo los lunes con Omar Lopardo), pero muchas veces dicen ‘no se muestran juntos’, ‘no van a ningún lado’, pero sí, cuando no querés que haya una foto, no voy a un lugar donde sé que va a haber fotógrafos y cámaras para que te vean, hago vida normal”.

También se definió como una persona “solitaria” que disfruta de estar sola y por eso nunca tuvo el deseo de casarse ni de tener hijos, incluso recordó que con Villafañe no conviven.