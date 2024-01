Juan Gil Navarro confirmó si estará en el Movistar Arena con Flor Bertotti

Sin embargo, de manera tajante, Navarro finalmente rompió el silencio y confirmó si estará presente en el Movistar Arena. A través de su cuenta de X escribió: "Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer".

juan gil navarro tuit floricienta

Estas palabras no fueron bien recibidas por los fans de "Floricienta", quienes le remarcaron que necesitan cerrar una etapa tras la tristeza que generó la muerte del Freezer al final de la primera parte de la ficción. Hay que destacar que, para quienes no hayan podido disfrutar de esta tira, se encuentra disponible en HBO Max completa y es ideal para ver antes de los shows de Flor Bertotti.