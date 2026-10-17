Juan Minujín dio una clase magistral para poder interpretar a Guillermo Coppola

La construcción del gesto y la voz de un personaje icónico

El proceso de preparación requirió un dedicado trabajo de investigación periodística, observación de archivo y encuentros personales con el propio Coppola. Minujín destacó que uno de los mayores riesgos al encarar este tipo de roles es caer en la parodia. Para evitarlo, el entrenamiento vocal y la modulación del tono de voz se trabajaron en paralelo con la gestualidad corporal, buscando incorporar el ritmo frenético de la época sin perder el registro dramático en las escenas de mayor intimidad. Y el actor le dio los tips necesarios a Agustín Aristarán.