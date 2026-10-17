Juan Minujín dio una clase magistral para poder interpretar a Guillermo Coppola
El reconocido actor detalló el proceso de caracterización para interpretar al histórico mánager de Diego Maradona y confirmó la llegada de la segunda temporada episodios a la pantalla.
El desafío de componer a un personaje real de la cultura popular contemporánea exige mucho más que un trabajo de imitación o caracterización física superficial. Así lo demostró Juan Minujín al compartir una reveladora lección sobre el exhaustivo proceso compositivo que llevó a cabo para interpretar a Guillermo Coppola en la aclamada serie biográfica centrada en la vida del emblemático mánager deportivo.
Durante su exposición sobre actuación y construcción del personaje, el actor explicó los pilares fundamentales que utilizó para abordar una figura tan exuberante como reconocible para el público argentino. Lejos de quedarse en los ademanes clásicos y las muletillas conocidas por todos, Minujín remarcó la importancia de hallar la esencia humana y la vulnerabilidad oculta detrás de la fachada de carisma, brillo y vida nocturna que caracterizó al representante durante la década de los noventa.
La construcción del gesto y la voz de un personaje icónico
El proceso de preparación requirió un dedicado trabajo de investigación periodística, observación de archivo y encuentros personales con el propio Coppola. Minujín destacó que uno de los mayores riesgos al encarar este tipo de roles es caer en la parodia. Para evitarlo, el entrenamiento vocal y la modulación del tono de voz se trabajaron en paralelo con la gestualidad corporal, buscando incorporar el ritmo frenético de la época sin perder el registro dramático en las escenas de mayor intimidad. Y el actor le dio los tips necesarios a Agustín Aristarán.
La caracterización también demandó horas de maquillaje, prótesis y vestuario de época, lo que permitió completar una transformación física notable. Sin embargo, el intérprete subrayó que el verdadero motor de la actuación radicó en entender la psicología de un hombre que se movía permanentemente en el filo de la opulencia y el conflicto.
Cuándo se estrena la segunda temporada de 'Coppola, el representante'
Tras el arrollador éxito de crítica y audiencia que cosechó su entrega inicial en las plataformas digitales, los fanáticos de la ficción ya tienen fecha confirmada para el regreso de esta historia. La esperada segunda temporada de Coppola, el representante desembarcará en el catálogo de Disney+ el próximo viernes 23 de octubre de 2026.
Los nuevos episodios profundizarán en las distintas etapas de la vertiginosa trayectoria del empresario, con rodajes que se extendieron por locaciones de Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles. La continuación promete mantener la estética noventosa, el humor ácido y la intensidad dramática que convirtieron a la interpretación de Minujín en uno de los puntos más altos de las producciones audiovisuales recientes.
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