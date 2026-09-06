Juana Viale expuso sin querer un dato privado de Martín Seefeld y sorprendió a todos: "Yo estoy..."

La posibilidad de volver a estar juntos también apareció en la conversación. Patricia Echegoyen le preguntó por las segundas oportunidades y Seefeld dejó abierta la posibilidad de que el futuro pueda sorprenderlos.

“En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”, respondió.

El balance después de la separación

Al recordar los años que compartió con Giuliani, el actor eligió poner el foco en todo lo construido durante ese período y en la familia que formaron.

“Todas las cosas, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlas como un éxito. Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos”, expresó.

Seefeld también explicó que el final de la relación no significó romper el vínculo familiar. Según contó, actualmente mantienen una comunicación frecuente pese a verse poco.

“Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”, aseguró. Y, al referirse a las circunstancias en las que terminó la relación, remarcó: “Si no hubiese terminado bien sería mucho más complejo”.

De esta manera, un comentario inesperado de la conductora terminó dando lugar a una de las pocas declaraciones públicas de Seefeld sobre una separación que, hasta ese momento, había permanecido alejada de los medios.