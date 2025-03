Juane Pelegrin estrenó su versión de "Escúchame entre el ruido", el clásico de Moris junto a Litto Nebbia

"Varias aristas me llevan a responder esta pregunta", introdujo y agregó: "En primer lugar, me gusta grabar canciones de otros, reinterpretarlas y llevarlas a mi mundo. Entre todos mis lanzamientos edité versiones de Charly García, Los Brujos, Babasónicos y un EP dedicado a Pity Álvarez con temas de Viejas Locas e Intoxicados". Resaltó con orgullo (y una sonrisa) "versionar está en mi ADN, antes que músico soy fan de la música".

Por otro lado, resaltó: "Para mí “Escúchame entre el ruido” es la mejor canción del rock argentino, este año se cumplen 55 años de su lanzamiento y no se puede creer la vigencia de la letra. Tiene frases impresionantes, es una canción que me emociona muchísimo, creo que la primera vez que la escuché lloré con el final".

Además, como dato de color contó: "La primera vez que oí el tema fue por una versión, fue en el año 2006 cuando compré un disco llamado, paradójicamente, “Escúchame entre el ruido” que tenía covers de rock nacional, en él había una versión bellísima por Gustavo Cordera.Me enamoré de la canción y desde ahí siempre estuvo presente en mi vida".

Juane Pelegrin portada.jpg

Juane Pelegrin y su encuentro con Litto Nebbia

Juane Pelegrin y Litto Nebbia.jpg

Juane es un apasionado por la música, eso quedó más que claro, como también lo fuerte que debe ser para un músico poder dar con quien considera un grande, es por esto que a la hora de consultarle cómo se dio la posibilidad de encontrarse y hacer arte con Litto Nebbia.

"La onda surgió por medio de la Unión de Músicos Independientes, agrupación de la que formo parte", dijo, y comenzó a relatar: "En una reunión le comenté a un compañero que estaba por grabar la canción y que me gustaría contactar a Litto Nebbia para que participe, me pasaron su correo, intercambiamos mails durante varios días y cuando tuve el tema terminado se lo envié - con muchísimo miedo, no te voy a mentir -".

Imaginamos como sigue la historia, por obvias razones, pero continuó: "Al otro día llegó su respuesta y con una devolución al respecto, coincidimos en todo y a los días Litto grabó en su estudio con su técnico y me envió sus pistas, imaginate los nervios cuando me llegó el link para descargar. Se lo envié directo a Pipe Quintans, mi técnico y a Matías Barmat, el productor y les dije que no me digan nada, que quería escuchar el tema 100% terminado y cuando me lo pasaron no lo podía creer".

"Grabar con músicos de semejante nivel es como jugar al fútbol con Dieguito Maradona", cerró.

"Escuchame entre el ruido", por Juane Pelegrin feat Litto Nebbia

Los artistas hacen arte para ellos mismos y para otros, para ser vistos, escuchados, admirados, y dejar alguna huella en ese otro que lo consume, que lo elige.

Y al preguntarle qué es lo que espera que suceda con esta versión, y manifestó en alto, al igual que se le estuviera pidiendo un deseo al universo: "A título personal me gustaría que la escuche Moris y que me de una devolución favorable.También me gustaría que quien esté leyendo esta nota se tome unos minutos para escuchar la canción y escribirme para decirme lo que piensa, disfruto mucho de conversar con la gente que me escucha".

Además, hizo énfasis en "espero que la canción corra, que circule, que se escuche y que nos haga pensar, como te decía no puede ser que tenga 55 años y la vigencia sea total. El texto es realmente impresionante, toca temas que aun hoy discutimos: sexualidad, tecnología, comportamientos sociales. Me parece super potente", concluyó.

Embed - @JuanePelegrin | Escúchame entre el ruido ft. Litto Nebbia