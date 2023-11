Las dos desmentidas de Julieta Nair Calvo: una sobre su aspecto y otra sobre el amor

"Yo ya hice con Adrián la novela El host e hicimos de pareja", relató la intérprete y añadió: "Vamos desmentir... esto se lo dije a La Chiqui". En ese momento, Dente la interrumpió el conductor y, con el afán de alimentar el misterio, recordó: "Dos cosas desmentiste en tu carrera".

"Una, no me operé la nariz, y la segunda es que no fui pareja de Adrián Suar, chicos", se sinceró Nair Calvo, y de inmediato, para ponerle punto final a la cuestión que le había planteado el conductor del late show, eligió a Natalí Pérez: "Con ella no tuve nunca ni una escena de un beso en el cachete".

El romance impensado de Julieta Nair Calvo

En su última participación en el programa "Poco correctos", que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez y que en Rosario se ve por El Tres, Ronnie Arias puso en aprietos a la actriz Julieta Nair Calvo al hacerle la “pregunta incorrecta”.

“En algún momento, ¿tuviste una estrecha relación con un chofer de la línea 129, ramal 14, que en la tímida te decía Polaquita?”, le preguntó el panelista. Sin poder ocultar su nerviosismo, pero sonriente la joven ganó tiempo antes de dar su versión de los hechos: “¡Chicos, qué calor!”, respondió.

“Es real. Me mudé muy joven a Capital porque ya trabajaba. Cuando tenía, creo que 18 años, yo estaba becada en la escuela de Julio Bocca, donde también atendía los teléfonos ahí, y me tomaba desde Quilmes el 129″, agregó Nair Calvo.

Y siguió: “A esa hora, más o menos a las 7 de la mañana, el colectivo estaba abarrotado de gente, pero yo ya tenía buena onda con el chofer, que pasaba siempre a esa hora. Paraba y yo iba ahí toda apretada”.

“Y el chofer me decía: ‘Pasá, Polaca’, ‘¿qué hacés, Polaca?’, y yo me bajaba en el Correo Central. ¿Qué será de su vida? No me acuerdo del nombre, Carlos creo que se llamaba, pero era súper buena onda. Muchas veces me fió”, cerró divertida.