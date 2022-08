Julieta Ortega preocupada por el uso de la tecnología que hace su hijo

Además, reflexionó: “Yo me alegré que volvieron las clases, obviamente, según él la pasó muy mal con la pandemia, creo que hubo edades a las que le pegaron peores lo del aislamiento, tal vez a los niños y a los adultos mayores, a los adolescentes que están todo el día con la computadora y con los teléfonos, no sé por qué no se encuentran con los amigos”.

Sobre la relación de su hijo, fruto de su relación con el músico Ivan Noble, con la tecnología dijo: “Me preocupa y también me asombro cuando veo que mi hijo habla inglés perfecto cuando no fue a colegio bilingue, es un mundo que no comprendo, están todo el día consumiendo música y entrevistas, no todo es malo, es una cagada lo de los videojuegos violentos”,

Y agregó: “Están hablando hace diez horas por WhatsApp y encuentran esa forma de encontrarse, me re preocupa lo del uso de la tecnología desmedido”.