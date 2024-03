Catalina destrozó a Julieta Poggio en Gran Hermano

Qué dijo Catalina de Julieta Poggio en Gran Hermano

Catalina Gorostidi Julieta Poggio

“A mí no me interesa conocerla”, disparó filosa la pediatra. Cabe recordar que Catalina volvió a entrar al reality a través del repechaje y cuando estuvo afuera tuvo la oportunidad de conocer a la actriz un poco más.

“Creo que a Juli y a Dani les escribí por privado”, dijo la uruguaya y agregó: "A mí me gusta porque eran un grupo sin maldad". "No te metas con Julieta, Catalina”, le contestó a Gorostidi. "Soy sincera, no soy careta”, se defendió la reingresante.



Acto seguido, Catalina le respondió y lanzó: “No la conocés. Yo sí. Y no me interesa conocerla”.