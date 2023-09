El descargo del ex de Julieta Poggio tras su encuentro con Marcos Ginocchio

Lucca Bardelli Julieta Poggio

“Todo se dio por la cantidad de haters y lo que decían, ahí me di cuenta que, todo lo que había pensado antes que Julieta salga, no se iba a dar. Ella no entendía nada y fue todo muy rápido, esa fue la parte más difícil”, reveló.

Sin poder comprender el nivel de fama de la exparticipante de Gran Hermano, expresó: “La de hoy es otra Juli totalmente diferente a la que ingresó al reality, cambió su vida. De a ratos me acuerdo lo que era para mí, era otra cosa diferente, yo a ella no la veo como famosa, la veo como Juli”.

Sobre la presencia de Poggio y Ginocchio en “PH: podemos hablar”, Lucca contó: “Escuché que Marcos me nombró en televisión el otro día, no me pareció desubicado, lo vi como normal por parte del chabón. Se hizo más incómodo por la reacción de ella. No hice nada malo, me pareció forzado, no sé por qué le pasa eso a Juli”.

lucca bardelli

“Siento que ella lo tiene como un peso. Terminamos y ya está, no le veo mucha rosca, tampoco le voy a preguntar, me doy cuenta como que ella me quiere lejos y le quedó la escena de los haters. Yo hice las cosas bien y no quieren que le hablen de mí”, agregó al respecto.

“No hice nada para que sea tan así pero si lo vive así está bien, a mí ya no me lastima que se hable de nuevas relaciones de ella. Cuando suelto, suelto del todo. En mi algoritmo no veo nada de ella ni de Gran Hermano, si quiere estar con alguien va a estar y no hay ninguna limitación”, finalizó en una nota con Juan Etchegoyen.