El fuerte cruce en vivo entre dos panelistas por Julieta Poggio: "Chupamedias" 

Esa fue la chispa que encendió la llama. “Guille Barrios dejá de ser mal compañero y chupamedias, que preferís estar bien con Juli Poggio que con tus compañeros de trabajo. Así que, cuidado”, se defendió Ana Laura.

cruce canal 9

“No tengo que estar bien porque vos me lo digas, no sos mi mamá, no sos mi superiora, sos mi compañera de trabajo. Ubicate en la palmera, Ana Laura Román”, lanzó con una furiosa verborragia, Barrios.

La periodista redobló el pedido a su colega. “¡Respetame vos como compañera de trabajo!”, exclamó. “Yo te respeto, pero estas acostumbrada acostumbrada a la época en la que todo era pleitesía, ahora no, es pluralidad la cosa. Cada uno puede opinar como quiera”, reprochó Barrios.

Y luego, Ana Laura le contestó: “¿Pleitesía de qué? Vos sos muy irrespetuoso, nada más tengo para decir”, dijo frente al asombro de todo el plantel del ciclo conducido por Tomás Dente y Pía Slapka.

“Está bien, señora Ana Laura Román. Hacemos todo lo que usted diga”, devolvió el panelista, mientras la periodista seguía pidiéndole que le tuviera respeto en lo que le decía. “No es la que va la televisión que estás planteando”, comentó Barrios. “Lo que digo, lo digo en serio”, comentó Román, mientras el panelista le reprochó: “Bueno, si lo decís en serio, hacé terapia”.

A pesar de una breve interrupción de Slapka, que les pidió que “haya paz”, los dos comunicadores televisivos siguieron el cruce y sacaron a la luz algunas situaciones que ocurren entre bambalinas. “Estoy cansado de que por mensajes y por WhatsApp, me diga que le falto el respeto. ¿Por que me gusta Juli Poggio? ¿Por que no pienso como con ella?”, preguntó, enojado, Barrios. “Vos no sabés debatir, a veces”, devolvió Román.

“Siempre debato con respeto. Si vos estas enojada ahora tenés a alguien que está enojado con vos”, cerró el periodista.