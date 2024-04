Escándalo: aseguran que Julieta Poggio le saca trabajos a Coti Romero

coti julieta poggio

En LAM Santiago Sposato detalló que Julieta pide a las marcas que la contactan para realizar publicidad no trabajar con Coti, es más en varias ocasiones los empresarios se vieron obligados a elegir entre la una y la otra llevando así a Romero a quedarse sin algunos trabajos. Y, si bien la bailarina no habló al respecto, sí lo hizo Romero, aunque no de forma directa.

Esto es porque a través de TikTok compartió un video en el que se la ve cantando "Primer Aviso" de María Becerra, aunque cambiando la letra en la parte en la que dice "bajar de los festivales", ella agrega "marcas". Sin dudas, un escándalo que está abriendo sus puertas a una pelea mucho mayor entre las ex hermanitas.