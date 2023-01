Julieta Poggio de Gran Hermano cumple 21 años: la romántica carta abierta de su novio

Carta abierta novio Julieta Poggio.jpg

"Feliz Cumple al amor de mi vida", arrancó su "carta abierta" Lucca. Y agregó: "Sé que no estas viendo esto, pero para el dia que lo veas sabe que te amo con todo mi corazón que estoy aca y siempre voy a estar para vos, apoyandote en todo lo que hagas al igual que vos lo haces conmigo, porque de eso se trata el Amor"

"Gracias por el amor que me das, por tu naturalidad, tu esencia y tu compañia que es de lo mas lindo que me dió la Vida tan tierna, tan amorosa, tan genuina, sos todo para mi", añadió el novio de Julieta Poggio.

"Realmente no podria poner en palabras todo lo que te extraño en este momento, pero me pone feliz que estés cumpliendo tus sueños, que estes luchando por ellos, porque tanto hablamos de esto. y se que estas en el lugar correcto, en el lugar que la vida por lo autentica que sos te puso. Y principalmente me deja tranquilo saber que lo estás disfrutando. Sos una persona Hermosa y siempre voy a estar agradecido de compartir la Vida con vos. Hoy un cumple separados, pero nuestros corazones están más juntos que nunca. Te amo, te amo, te amo y te extraño con toda mi vida bb SIEMPRE juntos", cerró el novio de Julieta.