Julieta contó en LAM cómo se siente afuera de la casa de Gran Hermano

julieta

La modelo también se refirió a Lucca Bardelli: “Mi novio pagó las peores consecuencias”, dijo. Y agregó: “Eso fue lo que más me dolió, porque yo decidí exponerme en toda esta locura pero él no y siento que pagó las peores consecuencias y eso me hace sentir muy mal”, contó dolida.

“Yo lo amo. Quiero aprovechar para decirles a las chicas que me siguen en Instagram, que les agradezco un montón y sé que me quieren cuidar, que es todo mentira. Todo, todo, todo. Esas capturas... ¿qué se piensan, que yo no sé cómo habla mi novio? Porfa, no me las manden más (las fotos). A nosotros nos hace mal y la verdad es que estamos re enamorados”, sostuvo.

Por último, Juli también habló de la supuesta novia de Marcos Ginocchio, que se mostró en público el día de la final de Gran Hermano: “Apareció el día que no tenía que aparecer”, señaló Poggio. Y detalló que a Julieta Illescas se la veía muy contenta: ”Se sacó fotos con las panelistas”.