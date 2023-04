La millonaria suma que cobró Julieta Poggio por una presencia en un boliche

julieta poggio point

Y agregó: “Cobró un millón de pesos por su presencia en Pergamino. La madre es quien la representa y desde otro boliche se comunicaron y les dijo que debería estar cobrando más pero que por media hora eso es lo que sale su presencia”.

Sin embargo, los ex participantes de “Gran Hermano 2022” no se quedan con el total del dinero cobrado por sus trabajos, presencias o publicidades. Y es que la productora “Kuarzo”, la cual estuvo a cargo del reality de convivencia y estrategia emitido por Telefe, se queda con el 50% de las ganancias producidas por los ex concursantes.



La visita de Julieta Poggio en el boliche “Point” de Pergamino generó furor entre los lugareños y fanáticos de la finalista de “GH”. La modelo no sólo revolucionó a los presentes con sus bailes, sino que impactó con su look osado y totalmente negro: una micromini de cuero, corcet ajustado y botas hasta las rodillas.