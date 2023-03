La pregunta de Julieta para Gran Primo sobre la novia de Marcos

julieta

Entonces, Poggio, totalmente sorprendida, reaccionó:"A mí nunca me contó eso. No sabía esto. No la nombró. Dijo que tenía ex. Hago una pregunta: ¿es la primera vez que aparece en la tribuna?".

"Sí", le respondieron al unísono todos los panelistas. "Qué raro, ¿no? Justo ganador y aparece... Justo en la final...", disparó Poggio, dejando entrever que desconfiaba de las intenciones de la supuesta pareja del Primo.

"¿Vos decís que se quiere colgar de él?", le preguntó Vero Lozano, sin vueltas. Y Juli continuó picante: "Digo, por qué no fue a otras tribunas. Justo en la final aparece. Media rara la aparición. Preguntale cuando lo veas, pero te va a costar porque el Primo no te cuenta nada".

"A lo mejor vino ahora desde Salta porque sabía que iba a verlo a Marcos. Iba a salir entonces lo iba a ver y viajó...", le dijo Juariu. "No, no no es eso. Lucca fue a todas las placas", dijo la influencer, marcando diferencias entre su pareja y la supuesta novia de Marcos.

Cuando la conductora le dijo a Julieta que le deje una pregunta para Marcos, quien será entrevistado el martes en el mismo ciclo, ella se la jugó: "Queremos saber ¿por qué la novia apareció justo en la final?".

Luego también preparó otra pregunta refiriéndose al vínculo que el salteño tenía con Agustín Guardis, su gran ladero adentro de la casa: "Queremos saber si cuando salgas y veas todo lo que hizo Agustín van a seguir siendo amigos".