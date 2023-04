Qué hizo Rusherking luego de que Julieta Poggio revelara que lo seguía en redes

Julieta Poggio reveló que Rusherking la empezó a seguir en redes

Rusherking Julieta Poggio

Rápidamente, los integrantes del ciclo de streaming remarcaron que no les parecía casual que el cantante estuviera atento a los posteos de la exparticipante del reality. “Por eso les digo”, les remarcó Juli, que no se hizo la desentendida. Y agregó: “No hubo mensaje, pero me parece lindo”.

Luego, entre risas, remarcó que ella está de novia y que no tiene ningún interés en el intérprete de “Perfecta”. “Aparte mucho bardo ya”, remató dando a entender que no quería verse involucrada en la ruptura de Rusher y la China.

Por otra parte, Poggio contó que tuvo una propuesta laboral de José María Muscari para empezar a trabajar. “Estoy muy contenta, de todo lo que me podían ofrecer es lo que más me gusta. Amo el teatro. Hay que confirmar el elenco. Es un clásico y es un protagónico”, adelantó sin dar a conocer la obra que encabezará.

La separación de la China Suarez y Rusherking

La semana pasada, se confirmó la ruptura entre la China y Rusher, tras los fuertes rumores sobre una crisis de pareja. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó Suárez en Instagram.

Por su parte, Rusherkingtambién habló del anuncio de su ex y expresó en sus redes: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.