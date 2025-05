Julio Chávez respondió a las críticas de Alfredo Casero y Ricardo Darín: "¿Te parece?"

La conversación tomó un giro más tenso cuando le preguntaron directamente: “¿Escuchaste lo que dijo Casero?”, a lo que Chávez contestó: “No lo escuché”. Fue entonces cuando los cronistas le detallaron el contenido de los dichos del humorista, y Julio, visiblemente sorprendido pero firme, respondió: “Un hombre tan talentoso e inteligente, ¿te parece que yo tengo tanto poder para que él pierda algo?”.

La entrevista continuó con un tono de creciente incomodidad. “¿Por qué dice eso?”, insistieron los periodistas, y Chávez, algo fastidiado, soltó: “Que se yo...”. En ese momento, otro notero intervino para señalar: “Bueno, eso dijo Ricardo Darín, que vos no tendrías ese poder para poder bajar a alguien”. Sin ánimo de continuar con el tema, Julio optó por no hacer más declaraciones y dio por finalizada la nota.

Alfredo Casero ofreció disculpas públicas a Julio Chávez por sus declaraciones

Alfredo Casero decidió retractarse públicamente y ofrecer disculpas a Julio Chávez luego de sus polémicos dichos durante una entrevista con Puro Show. En aquella oportunidad, Casero había afirmado en el programa de el trece: “Estábamos haciendo una novela buena, hizo que varios actores se fuera, era soportar a un tipo... sobre todo arruinó mi último trabajo importante en televisión”.

Más tarde, y visiblemente arrepentido, el actor compartió un video en sus redes sociales en el que expresó su disculpa: “Quiero pedir disculpas públicas a Julio Chávez, fue una estupidez de mi parte, sobre todo porque todo el mundo cambia. No quiero que gane la porquería que dije, fue un error y te pido perdón de corazón, haré lo posible o me encontraré con vos aunque no creo que te guste”.

Con este gesto, Casero intentó cerrar el conflicto y reconocer su error públicamente.