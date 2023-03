Justin Bieber canceló definitivamente su gira mundial

La gira "Justice World Tour" comenzó en el año 2022 tras los retrasos que provocó la pandemia de Covid-19, pero el cantante anunció poco después que debía posponerla porque estaba luchando contra el Síndrome de Ramsay Hunt.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara", narraba en septiembre Bieber en un video subido a sus redes sociales para dar cuenta de la dolencia, una afección rara, causada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro.

El trunco tour apenas cumplió con algunos compromisos como el de ser parte del festival Rock in Río pero sus fans locales se quedaron con ganas de verlo en vivo en septiembre pasado debido a esos problemas de salud.