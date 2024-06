Justin Timberlake fue detenido por conducir ebrio en Estados Unidos

Ante esta noticia, se difundieron algunas fotos del cantante saliendo del tribunal con una gorra, lentes de sol, jeans y una camisa oscura.

Justin Timberlake Justin Timberlake, artista estadounidense.

La noche anterior al arresto, Justin había cenado en The American Hotel en Sag Harbor y, cuando se dirigía a la casa de un amigo, fue detenido por la Policía, quienes lo llevaron a la comisaría donde pasó la noche.

Justin Timberlake lanzó hace poco su nuevo álbum Everything I Thought It Was, pero no logró alcanzar el número uno, una situación que no había enfrentado desde su álbum debut Justified en 2002.

A pesar de este contratiempo, Timberlake continúa con su gira The Forget Tomorrow World Tour, con presentaciones programadas en Chicago este fin de semana y en el icónico Madison Square Garden de Nueva York los días 25 y 26 de junio.

