"Tengo una enfermedad bastante delicada": el sorpresivo retiro de Maikel de Kapanga

Y agrega: "En cuanto al resto de los compromisos del 2023 y por pedido expreso de Maikel, seguiremos girando y realizando shows. En vivo, el encargado de tocar la guitarra será Gastón 'Pato' Sloomant. Gracias por el cariño y apoyo de siempre".

publicación kapanga.jpeg

Después de que comunicaran la noticia, la misma cuenta de Kapanga subió un video donde Maikel se encargó de llevar tranquilidad a los seguidores: “Algunos me recordarán de películas como Todoterreno, o programas de televisión muy exitosos como Amigos son los amigos con Carlín Calvo y Pablo Rago y otros me conocerán por integrar una de las bandas más lindas y divertidas del mundo”, bromeó.

Y continuó: “Perdón, estoy movilizado. Tengo una enfermedad bastante delicada, la cual me va a alejar de los escenarios por un tiempo para sanarme”, confesó, al mismo tiempo que señaló que "va ser súper difícil" estar alejado de los escenarios un tiempo y, aunque señaló que están "golpeados", resaltó que "lo importante es la salud".

A su vez, el guitarrista compartió lo que le dijeron sus compañeros de banda: “Los chicos me dijeron: ‘Paramos de tocar hasta que vos te cures’, lo cual me parece lógico pero me pareció un poco injusto para todos, ¿qué van a dejar de tocar porque yo estoy enfermo?”, reflexionó.

kapanga mikel

Además enfatizó en que “acá no hay una situación de que se rompió vínculo, acá hay alguien que está enfermo”.

Finalmente, ya con lágrimas en los ojos, Maikel realizó una importante solicitud a todos los fanáticos de la banda: “Les voy a pedir un favor muy grande. Más que nunca apoyen a mi banda, a Kapanga. Es el único favor que les pido, apoyen a mis compañeros”, visiblemente emocionado.