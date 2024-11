Karina Jelinek volvió a Bake Off Famosos y contó toda la verdad sobre su salida

La primera en hablar fue Ángela Leiva quien, filosa, disparó: "Si, alguna gente me gustaría bloquear". Fue entonces cuando Jelinek se dio cuenta y expresó sorprendida: "¡Pará! ¡A mí me sacaron del chat!". Minutos después, la actual participante de "Bake Off Famosos" expresó: "Me acabo de dar cuenta de que me sacaron del chat. Por eso no me enteraba de nada".

Ahí, Wanda preguntó: "¿Quién la borró a Karina?". "No se sabe porque todos somos administradores", respondió Eliana Guercio cubriendo así a sus compañeros. En la entrevista individual, Gastón Edul reveló: "Yo no saqué a Karina del chat. Pero sí sé quién la sacó. No lo pienso decir, tengo códigos. En el grupo te aparece 'tal eliminó a tal'. Y yo leí quién fue". Aún así el periodista nuevamente mostró su ética y no contó quién tomó esta decisión después de la eliminación de Karina del certamen.

Karina Jelinek Bake Off

La última eliminada de Bake Off Famosos

Eliana Guercio se convirtió en la última eliminada de Bake Off Famosos luego de fallar en la prueba creativa.Presentó unos brigadeiros, un popular postre de la gastronomía brasilera, creado en la ciudad de Río de Janeiro durante la década de 1940 y no fue bien recibido por el jurado.