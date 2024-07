Detuvieron al hermano de Karina La Princesita: le pegó con un palo a una mujer

El hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se le abrió un expediente en su contra por el delito de lesiones leves. Tras las actuaciones correspondientes tomó intervención en el hecho la Unidad Fiscal (UFI) de Género de Vicente López.

No es la primera vez que se involucra a Tejeda en un caso de violencia de género: en 2019 fue grabado por la propia Karina, durante el festejo de Año Nuevo, cuando intentó agredir a la madre en una reunión familiar en un country de Carlos Paz, provincia de Córdoba.

"Mamá dejalo, que todos vean que esto es violencia de género", expresó en su momento la cantante mientras registraba la escena para un vivo de Instagram que luego borró.

"Publiqué la agresión de mi hermano por miedo. La estábamos pasando muy mal", explicó entonces Karina a los medios, y agregó: "Primero había llamado a la policía. Pero mucho no hicieron. Entonces tomé la decisión de subir el video. Más allá de que soy una mina fuerte y valiente, no voy a negar que a veces no sé cómo resolver estos temas".