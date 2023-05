El enigmático posteo de Karina La Princesita que preocupa a sus seguidores

En esta ocasión, la cantante de cumbia utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su postura sobre los "grises", que aluden a ese tipo de situaciones poco claras, por lo generalmente en una pareja no oficializada. "A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris", fue la afirmación de la rubia, que despertó la intriga de todos sus seguidores.

Qué posteó Karina La Princesita en redes sociales

karina princecita

¿A qué o a quién se referirá Karina La Princesita en este mensaje encriptado que deja con la boca abierta a sus miles de seguidores?