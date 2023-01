Karina La Princesita habló de la salud mental: "Vengo con una depresión de hace muchísimos años"

“Muchas de las cosas que te pasan hoy tienen que ver con cosas del pasado. No me pasa solo a mí, le debe pasar a todos y todos tenemos tiempo distintos. Me está tocando ahora de plantearme por qué me pasa que cada tanto que no me siento bien”, focalizó Karina La Princesita luego de que muchos se alarmaran por algunos mensajes que había publicado en sus redes sociales.

“Cuando ves que repetís ciertas cosas, que no te hacen bien, o tenés malestar, no siempre tiene que ver con las parejas. Hay mucha gente como yo que de repente estoy muy bien y de repente siento algo horrible y no entiendo por qué. Lo importante es ocuparse. Me parece que a todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla", resaltó la cantante.

En ese sentido, remarcó que “la salud mental es lo mismo que la física y es necesario que se hable de esto porque hay gente que lo siente y le da vergüenza, porque escucha que si te duele algo o si te entristece algo, te victimizás o sos susceptible. Y no tiene nada que ver con esto".

Y ejemplificó que "tampoco está bueno esto de medir a quién le pasa algo más grave o no, todo tiene que ver con la capacidad de resistir que vos tengas. No tiene nada que ver con tener o no tener cosas, o que te vaya mal”.

En cuanto a su forma de tratar la depresión, Karina informó: "Estoy haciendo terapia, psicología y psiquiatría. Si vos tenés algo y no te controlás y te dejás estar, se torna en algo más grave. Con la salud mental es lo mismo, hay que ocuparse, porque si no te ocupás te puede llevar a una gran depresión".

Al hablar sobre su problema en particular, la cantante contó: "Vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado.

En ese sentido, contó que muchas veces, por ser profesional, tiene que cumplir con los shows programados y demás actividades laborales por su carrera, y fingir ante todos que se encuentra bien. "Pero cuando te bajás del escenario, tenés los mismos problemas. Por esa razón dejé de lado, no me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro más negro. Ahora dije: ‘No quiero estar más así'".

"Sé que hay mucha gente que le pasa y está bueno que no se sientan mal, con vergüenza. Yo tenía vergüenza de decir: ‘Estoy triste, estoy mal’. Que la gente entienda que si te pasa, no tenés que tener vergüenza, no estás loco por ir al psicólogo ni por estar medicado", dijo contundente.

"A veces no tenemos los límites bien definidos de la tristeza. Podés llorar hasta acá, tantos días, que no se te vaya el hambre, que no dejes de dormir. Todo eso me pasaba y ahora que me estoy ocupando, de repente está mejorando todo. Me cansé de estar mal", reiteró.

