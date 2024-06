Kate Middleton reapareció en público por primera vez desde que le diagnosticaron cáncer

La princesa llevaba un vestido blanco de la diseñadora Jenny Packham, con un sombrero blanco y negro de Philip Treacy y el broche del regimiento de la Guardia Irlandesa, de la cual es coronel.

El marido de Kate, William, iba a caballo junto a sus tíos la Princesa Real, Ana, y el duque de Edimburgo, Eduardo, detrás de la carroza de los reyes y delante de la de su mujer e hijos. Quince minutos después, la comitiva real llegó al área de Whitehall, donde tiene lugar la parada militar que celebra todos los años el cumpleaños oficial del rey (pese a que el real es en noviembre).

Así reapareció en público Kate Middleton

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PoliticayModa/status/1801923595788013939&partner=&hide_thread=false Mucho más delgada, pero ha vuelto la sempiterna sonrisa natural de Kate Middleton (no sólo en los labios, en los ojos) #bodylanguage #lovekate pic.twitter.com/sB5StgyAHr — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) June 15, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/hola/status/1801927544951693403&partner=&hide_thread=false Kate Middleton viaja hasta el centro de Londres para participar en el Trooping the Colour, su primer acto oficial en seis meses #royals #royalfamily pic.twitter.com/sLksFlhJJP — Revista ¡HOLA! (@hola) June 15, 2024

El último mensaje de Kate Middleton sobre su enfermedad

“Estoy haciendo buenos progresos, pero como sabe cualquier persona que pasa por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En los días que me siento suficientemente bien, es una alegría implicarme en la vida escolar, pasar tiempo personal con las cosas que me dan alegría y positivismo, así como comenzar a hacer algo de trabajo desde la casa”, explicó. Asimismo, adelantó que prevé que seguirá con este tratamiento “unos cuantos meses más” ya que “todavía no estoy fuera de peligro”.