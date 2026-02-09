Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirmaron su romance en el Super Bowl: la foto que recorre el mundo

Este acontecimiento sentimental se produjo en una de las noches más vibrantes de la industria del entretenimiento. El anuncio silencioso de Kardashian y Hamilton coincidió con el Apple Music Halftime Show, que este año tuvo como figura central a Bad Bunny. El espectáculo de medio tiempo capturó la atención del planeta gracias a una ambiciosa puesta en escena y la colaboración de estrellas de la talla de Lady Gaga y Ricky Martin.