Dura respuesta del abogado que denunció a L-Gante tras el último escrito del cantante

“No coincido para nada en lo que dijo L-Gante en ese escrito, me parece que no se está haciendo cargo de la parte que le corresponde. Nosotros actuamos cuando hay un proceso judicial, a mi me contrató la víctima, no es el camino apuntar contra la víctima y contra sus abogados, esto ha sido constante en él y en su gente, para ellos todo es culpa nuestra. Yo no lo tengo detenido, la Justicia lo tiene detenido”, sostuvo el abogado.