El abogado de L-Gante se enfrentó al de Tamara Báez

"¿Elián ingresó ayer (al country)?", consultó Merlos. "Él ingresó ayer, sí. Pero no a la casa de Tamara", respondió Cipolla.

"L-Gante ingresó a otra casa, a visitar a un amigo de él, Luis Ibañez, pero no se llevó nada", agregó Alejandro.

Luego, la situación se puso más tensa. "Si el tema es un par de zapatillas para que le deje ver a Jamaica, mañana mismo le mandamos cien pares. Me parece que se están confundiendo", lanzó el letrado de L-Gante.

"No es así. Una cosa es un tema de alimentos y otra el régimen de visitas. Nosotros queremos algo ordenado y que se defina un día, un horario y que esté en un ámbito familiar, no en un ámbito que no corresponda", comentó Merlo.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1577732170193534977 Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, habló en #Intrusos, y se enfrentó al abogado de Tamara Báez



"Lo que muestran es una autorización al country, no un ingreso"



"Los autos que se ´robaron´ son de él"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/E2cWliVwnN — América TV (@AmericaTV) October 5, 2022