El mensaje que L-Gante le envió a sus fans desde la cárcel

Tras conocerse el nuevo tema L-Gante publicó un mensaje en sus redes sociales a sus fans.

"Gracias a todos por el aguante. Estoy bien preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga. Espero que les guste el último tema! Se viene mucho más", escribió en un cuaderno.

L-Gante.jpeg

El nuevo track contiene un videoclip en el que aparece Tamara Báez, su hija Jamaica, su mamá y amigos.

"Mi cuerpo está completo, pero mi corazón está en pedazos", "un día me gustaría casarme y tener esposa, y que ninguna persona me sea traica", “mi mamá me enseñó cosas muy valiosas y lo mismo pienso hacer yo con Jamaica", son algunas de las frases del tema, que ya acumula 331 mil vistas en el canal de YouTube del artista.

El tema también contiene las frases: "Me vendieron el infierno, lo compré y también lo vendí", "No importa ni la fama ni la cuenta que tengo con siete ceros ni las gatas que por un momento me llevé para el telo ni la droga ni los fierros con los cargadores llenos" y "Mis compas que están en el cielo, espérenme con un porrito y una jarra con hielo", dedicado a su amigo y colega El Noba, fallecido en junio de 2022.