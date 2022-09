Tamara Báez amenazó a una bailarina de L-Gante: "Me dijo que me iba a hundir"

"Micaela es la tercera en discordia, porque L-Gante ya está separado de la mamá de su hija, Tamara Báez... Tamara dice que sos la responsable de la ruptura de la pareja", comenzó diciendo Carlos Monti en Nosotros a la Mañana, a lo que la bailarina respondió: "Sí, es cierto. Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos, porque yo había hecho un TikTok diciendo que no me molesten más, porque pensaban que la del video era yo".

Y agregó: "Me molestaban a mí porque yo tengo muchas fotos con él y vincularon todo. Yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten', porque yo no soy la del video. En el video dije que de los cuernos nadie se salva y que Tamara no es mi amiga". Según aclararon, la que estaría con L-Gante sería una joven llamada Luli Romero.

Inmediatamente, Carlos Monti disparó: "¿Vos sos la novia de L-Gante?". Micaela lo negó y explicó que no, que simplemente habló "en general, ya que en la movida de los músicos pasan esas cosas".Al ser consultada sobre si había tenido algo con el trapero, la joven se quedó en silencio y soltó una sonrisa incómoda.

"Uy, esa sonrisa... No pasa un detector de mentiras", bromeó Paula Trapani. "En TikTok me decían ‘arruina familias’. Me dijeron ‘Wanda Nara', 'China Suárez’. De todo, me dijeron", remarcó la joven.