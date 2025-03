La aclaración de Cristina Pérez ante versiones de que usa un auto oficial

La conductora también aclaró que no posee vehículo propio y que su independencia económica le permite solventar sus gastos. "No sé manejar, no tengo auto y tengo cuatro trabajos que me permiten total autonomía", sostuvo.

Embed Ante versiones confusas quiero contarles que el medio de transporte en que asisto a mi trabajo es el taxi. Que lo pago de mi bolsillo como todos y cada uno de mis gastos. Que no sé manejar, no tengo auto y que tengo cuatro trabajos que me permiten total autonomía. Que tengan un… — Cristina Perez (@Cris_noticias) March 7, 2025

Durante su programa en A24, Eduardo Feinmann expresó que un integrante del gabinete del presidente Javier Milei le facilitó un auto con chofer a su esposa para que pueda trasladarse desde sus distintos trabajos, aunque no precisó si hablaba de un ministro o un secretario de alto rango. "Yo tengo entendido que sí, hasta sé de qué color es el auto... Es innecesario", disparó el comunicador.

"Creo que tiene dos laburos. Usá el auto de la familia, el que tenías hasta ahora, me imagino que la señora del ministro debe tener auto“, completó frente a la cámara. Rápidamente, en los entornos digitales se hicieron eco de sus palabras y apuntaron contra el Ministro de Defensa, quien está en pareja con la periodista desde 2021 y se comprometieron dos años después.

Las declaraciones de Feinmann generaron un fuerte debate sobre el uso de recursos públicos por parte de funcionarios y sus familias. Sin embargo, la respuesta de Pérez buscó cerrar la polémica y despejar dudas sobre su situación personal. Desde el entorno del ministro Petri no hubo pronunciamientos oficiales sobre el tema. En tanto, en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron a Feinmann por difundir una acusación sin pruebas concretas.

Acusaciones cruzadas

Más allá de que Feinmann no mencionó nombre y apellido en su acusación, ya había dejado claro en el inicio del Gobierno de Milei que no estaba de acuerdo con la designación del excandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich frente al Ministerio de Defensa: “Sabe poco y nada, más allá de haber participado de una bicameral que tenía que ver con el hundimiento del ARA San Juan".

"Me lo dijeron más o menos de esta manera: Petri no sabe distinguir entre un tanque y un calefón", añadió el periodista en esa ocasión sobre el dirigente radical.

Por su parte, en las últimas semanas Cristina Pérez apoyó a su colega de TN Jonatan Viale luego de su descargo por la viralización de una versión sin editar de su entrevista con el fundador de La Libertad Avanza, donde se observó una interrupción que le hizo su asesor estrella, Santiago Caputo, para evitar un posible conflicto judicial tras mencionar que la estrategia por el "Criptogate" estaría a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Allí, el conductor acusó a algunos de sus ex compañeros de "llenarse de guita con sobres de la política", presuntamente por apoyar al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en su campaña presidencial. "Te llenaste de guita con ese sobre marroncito. Yo no la agarré, ¿Ok? O querés que te cuente dónde fue, cuándo fue, en qué lugar, en qué estacionamiento", sostuvo Viale sin nombrarlo, pero aludiendo a Feinmann.