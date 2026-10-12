La amiga de Valentín Yankelevich que alertó a su abuelo: "Publicó en Snapchat que se quería ir con su mamá"

La contención del abuelo y la extensa batalla legal por la tenencia

Al tomar total dimensión del sufrimiento de su nieto, Gustavo Yankelevich decidió actuar de manera urgente para cobijarlo. "Ahí dije: 'Hasta acá llegamos'. No había más tiempo. Y ahí empecé a ir todos los días al colegio en el recreo largo que tenían ellos a darle un abrazo y un beso a Valentín, para que sienta amor", relató el productor, dejando además un fuerte mensaje sobre la vital importancia de prestar atención y escuchar a los chicos cuando expresan señales de dolor.

En paralelo a esta contención emocional, Gustavo se reunió con Cris Morena y Tomás Yankelevich para pedirles que le permitieran manejar el conflicto de manera personal. A partir de allí, inició un desgastante proceso judicial para lograr que los hijos de Romina pudieran vivir con él de forma definitiva. Según detalló, el trámite legal fue una verdadera odisea que se extendió durante tres años y medio, fundamentalmente porque Darío Giordano apelaba de forma sistemática todas las resoluciones de la Justicia para evitar perder el control sobre los menores.