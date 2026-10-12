La amiga de Valentín Yankelevich que alertó a su abuelo: "Publicó en Snapchat que se quería ir con su mamá"
Gustavo Yankelevich y Marisa Brel revelaron el trasfondo familiar tras la muerte de Romina Yan. El rol de una adolescente para rescatar a Valentín Yankelevich.
Las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre la violencia física y psicológica que padeció por parte de su padre, Darío Giordano, continúan generando una fuerte repercusión. Gustavo Yankelevich reveló un aspecto desconocido: cómo logró enterarse del calvario que vivía su nieto Valentín, quien tenía siete años cuando falleció su madre, Romina Yan, en 2010.
El desgarrador llamado de alerta y la intervención de Marisa Brel
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Según relató el reconocido productor, el joven compartía sus sentimientos más profundos y dolorosos con una íntima amiga de su edad, ajena a su entorno escolar. En esas llamadas nocturnas, Valentín le confesaba con lujos de detalles su deseo de irse con su mamá y de no querer seguir viviendo el infierno de su hogar.
El peso de este secreto comenzó a afectar emocionalmente a la adolescente, quien lloraba todas las noches antes de dormir, hasta que decidió pedirle ayuda a su madre. Horas después de la entrevista de Yankelevich, se supo que la mujer en cuestión era la periodista Marisa Brel —quien mantenía una relación cercana con Romina Yan— y que la amiga confidente era su hija Paloma.
"Un día publicó en Snapchat que se quería ir con su mamá. ¿Yo como mamá qué hago?", recordó Brel al explicar el desesperante momento que la llevó a intervenir de inmediato y comunicarse telefónicamente con Gustavo para advertirle sobre la gravedad de la situación.
La contención del abuelo y la extensa batalla legal por la tenencia
Al tomar total dimensión del sufrimiento de su nieto, Gustavo Yankelevich decidió actuar de manera urgente para cobijarlo. "Ahí dije: 'Hasta acá llegamos'. No había más tiempo. Y ahí empecé a ir todos los días al colegio en el recreo largo que tenían ellos a darle un abrazo y un beso a Valentín, para que sienta amor", relató el productor, dejando además un fuerte mensaje sobre la vital importancia de prestar atención y escuchar a los chicos cuando expresan señales de dolor.
En paralelo a esta contención emocional, Gustavo se reunió con Cris Morena y Tomás Yankelevich para pedirles que le permitieran manejar el conflicto de manera personal. A partir de allí, inició un desgastante proceso judicial para lograr que los hijos de Romina pudieran vivir con él de forma definitiva. Según detalló, el trámite legal fue una verdadera odisea que se extendió durante tres años y medio, fundamentalmente porque Darío Giordano apelaba de forma sistemática todas las resoluciones de la Justicia para evitar perder el control sobre los menores.
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