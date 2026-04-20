"Es un ignorante": qué decía Luis Brandoni de Javier Milei
El histórico actor argentino ha sido también un incansable militante político que ya en 2023 se mostraba contrario a las ideas del actual Presidente.
La cultura argentina se encuentra de luto tras confirmarse este lunes por la mañana el fallecimiento de Luis Brandoni a los 86 años, emplemático actor de cine, teatro y televisión, quien también fue dirigente y militante politíco que ya en épocas de elecciones 2023 se mostraba como un opositor a Javier Milei al punto tal de decidir no ir a votar en el balotaje.
Allá por la previa a la segunda vuelta electoral, el actor sentaba posición y si bien por su militancia antiperonista nunca hubiera votado a Sergio Massa, se animó a tildar al libertario de "ignorante" por "no reconocer la vida del Radicalismo, un partido de 130 años”.
Durante una entrevista en octubre del 2023 con Radio con Vos, Brandoni criticó con dureza a Milei. “Es un ignorante que no reconoce la vida del Radicalismo, un partido de 130 años”, afirmó.
"Los que la votamos a Patricia (Bullrich) fue porque pensamos que podía ser una buena gestora, pero no para acompañarla en cualquier ruta que tome. Votar a un candidato no significa que resigne mi criterio, mi pensamiento y mis convicciones", señaló entonces el emblemático actor.
Tras manifestarse también en contra del por entonces acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, Brandoni afirmó: "Nos pusieron del lado de la oposición, y creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos diez provincias a las cuales responder, un alto número de legisladores, intendentes. La sociedad nos puso del lado de la oposición, y tenemos que responder al lugar que nos otorgó la ciudadanía" .
Cuando Luis Brandoni decidió no ir a votar por primera vez en su vida
Fue justo en la previa a la segunda vuelta cuando en La Noche de Mirtha, el actor reconoció lo que sería una inédita decisión personal: "No voy a ir a votar".
La conversación comenzó cuando Mirtha fue directo al grano de un tema por demás sensible. "Decime Luis, ¿vos estás enojado con Mauricio Macri por las críticas que le hizo a los radicales?", le consultó la diva, a lo que Brandoni respondió que estaba "disgustado por otras cosas también", y añadió: "Yo creo que está en una situación muy complicada que no debería estar padeciendo, entonces esto probablemente lo lleve a cometer algún error".
En ese momento, "Beto" se sinceró con los presentes y con los televidentes: "Yo voy a decir aunque no me lo preguntaron, yo no voy a votar, ya voté por quien quería y esto es el resultado de la decisión de la mayoría de personas".
"No voy a votar en quien no creo", insistió el artista, tras lo cual se refirió a que es la primera vez que no votará en elecciones. "Creo que tengo el derecho de no ir a votar, tengo más de 80 años", sostuvo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario