"Es un ignorante": qué decía Luis Brandoni de Javier Milei

Cuando Luis Brandoni decidió no ir a votar por primera vez en su vida

Fue justo en la previa a la segunda vuelta cuando en La Noche de Mirtha, el actor reconoció lo que sería una inédita decisión personal: "No voy a ir a votar".

La conversación comenzó cuando Mirtha fue directo al grano de un tema por demás sensible. "Decime Luis, ¿vos estás enojado con Mauricio Macri por las críticas que le hizo a los radicales?", le consultó la diva, a lo que Brandoni respondió que estaba "disgustado por otras cosas también", y añadió: "Yo creo que está en una situación muy complicada que no debería estar padeciendo, entonces esto probablemente lo lleve a cometer algún error".

En ese momento, "Beto" se sinceró con los presentes y con los televidentes: "Yo voy a decir aunque no me lo preguntaron, yo no voy a votar, ya voté por quien quería y esto es el resultado de la decisión de la mayoría de personas".

"No voy a votar en quien no creo", insistió el artista, tras lo cual se refirió a que es la primera vez que no votará en elecciones. "Creo que tengo el derecho de no ir a votar, tengo más de 80 años", sostuvo.