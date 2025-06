La audaz respuesta de Mica Viciconte tras ser consultada por Nicole Neumann

Ante la posibilidad de compartir un momento con Nicole “aunque sea con termos separados”, los periodistas buscaron una declaración conciliadora, pero Viciconte no se movió de su posición. “Vengo a disfrutar. Si digo que sí, porque digo que sí; si digo que no, porque digo que no. No les viene nada bien, no voy a decir nada”, expresó, marcando límites con firmeza.

El cruce también tocó otro tema sensible: el cumpleaños número 15 de Allegra Cubero, hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, al que la madre de la adolescente no asistirá. Consultada sobre si sería posible celebrar “todos juntos como una gran familia ensamblada”, Mica fue clara: “No tengo idea, yo no tengo nada que ver, mi hijo es nene, así que no festeja los 15”.

Finalmente, cuando le preguntaron si la ausencia de Nicole podría generar algún conflicto, la ex Combate lo descartó sin rodeos: “No chicos, para que me arruinen la noche tiene que ser algo muy grave, no me arruina la noche nada”. Con su habitual tono frontal, Mica dejó en evidencia que no está dispuesta a forzar vínculos que no le nacen y que, al menos por ahora, la distancia con Nicole Neumann parece mantenerse intacta.