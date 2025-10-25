La Banda de Carlitos y Euge Quevedo anunciaron un nuevo show en Buenos Aires: cómo y cuándo comprar las entradas

Embed - Fenix Entertainment on Instagram: "SE ARMÓOOOO Arrancó la venta general para @soyeugequevedook y @labandadecarlitosok 26 de febrero 2026 Movistar Arena Tickets disponibles en movistararena.com.ar ¿A quién vemos para disfrutar una noche a puro cuarteto LBCero? Vos sabés cómo se pone " View this post on Instagram A post shared by Fenix Entertainment (@fenix.entertainment.group)

En sus comienzos, con Rubén Kesito Pavón al frente, LBC se impuso con éxitos como “Locura”, “Jabón Chiquito”, “Buena Suerte”, entre otros, pisando los escenarios más emblemáticos de Córdoba como Súper Deportivo, Forja, Plaza de Música; ex Vieja Usina.

La incorporación oficial de Eugenia Quevedo en enero de 2022 fue un punto de inflexión para el grupo cordobés. Con su voz y su carisma atrapó a un nuevo público cuartetero y los llevó a tocar en escenarios nuevos, como El Teatro Gran Ituzaingó y Gran Rex, en Buenos Aires. “La Muela”, cómo fue bautizada Eugenia por El Keso, comenzó su camino en la banda grabando “Supiste hacerme mal” como colaboración espontánea. Más tarde se incorporaría oficialmente consagrándose con éxitos como “Supera”, “Olvidarte de mí jamás podrás” y nuevas versiones de covers como “Despechada” y “Dame Tu Alegría”.

A poco de cumplir sus 30 años, y en medio de un crecimiento explosivo, la LBC y EUGE QUEVEDO siguen conquistando corazones de todas las edades y estratos sociales, demostrando que son una fórmula imbatible. En el mejor momento de su carrera, hoy es una de las bandas líderes en el género del cuarteto, siendo convocados a los Festivales más importantes del país como Villa María, Cosquín, Jesús María, La Chaya, entre otros

El pasado 4 de septiembre Euge Quevedo fue convocada para interpretar el himno nacional argentino en el partido entre la Selección Nacional y Venezuela disputado en el Estadio de River. La cantante entonó las estrofas de la marcha patria a capela y causó furor en redes.