La Banda Sabinera se presentarán en el Teatro Coliseo: “Sentimos Argentina y Uruguay como nuestra casa”
El grupo integrado por históricos músicos de Joaquín Sabina recorre el país con un show que celebra sus canciones más emblemáticas.
La Banda Sabinera atraviesa una nueva gira por Argentina y Uruguay con un espectáculo que revive algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio de Joaquín Sabina. El tour ya pasó por distintas ciudades y continúa sumando fechas con una recepción muy cálida del público.
Para los músicos, regresar a Sudamérica siempre tiene un significado especial. El vínculo con el público local se fue consolidando a lo largo de los años y hoy sienten estos escenarios como un segundo hogar. “Pues muy bien, encantados. Estamos encantados de volver a casa. Sentimos ya Argentina y Uruguay como nuestra casa, afortunadamente. Hombre, ella más porque es argentina, Laura. En su caso, más casa que en el caso de ninguno”, señalaron entre risas.
Además, destacaron que el trabajo junto a Sabina les permitió recorrer el mundo y fortalecer esa conexión con los fanáticos. “Pero nosotros, la verdad, trabajar con Joaquín nos ha dado la oportunidad de viajar mucho, de disfrutar, de sentir vuestro calor. Y lo que dice es que sois un público único”, agregaron.
Uno de los aspectos que más les llama la atención en cada concierto es la presencia de jóvenes entre el público, algo que demuestra que las canciones del cantautor siguen atravesando generaciones. “Sí, sentimos que hay esperanza. Yo creo que el legado que hacen las generaciones anteriores con un puñado de canciones muy emocionantes y muy especiales se va recorriendo en las nuevas generaciones, lo cual nos sentimos muy agradecidos”, explicaron.
En ese sentido, remarcaron que ver a fanáticos tan jóvenes en sus shows es algo que los emociona. “El hecho de ver gente joven en conciertos en los que está tocando gente que somos setentañeros, y ver que hay un chaval o una muchacha de 20 o 21 años, pues de verdad que te rejuvenece un poquito también y se agradece muchísimo”, comentaron.
Para ellos, la clave está en la fuerza de las canciones. “Las canciones de Joaquín, lo decimos siempre, es increíble cómo pueden ir trascendiendo generación tras generación. Son como atemporales y hablamos siempre de que el público es tan, tan ultra sabinero, tan fanático que se lo mete a los hijos desde el biberón”, afirmaron.
Sobre el espectáculo que presentan en esta gira, adelantaron que el público se encontrará con una propuesta cargada de emoción y momentos especiales. “Se va a encontrar un espectáculo muy entrañable y muy divertido a la vez”, aseguraron.
Uno de los momentos más esperados del show llega sobre el final, cuando invitan a fanáticos a participar directamente sobre el escenario. “Hay una parte final en la cual invitamos a cuatro personas del público. Entonces ellos van a poder elegir de una lista que tenemos para el público una canción y subir a cantar con nosotros acompañados por la banda”, contaron.
La dinámica genera un clima único en cada presentación. “Es un momento la verdad divertido. Hacemos como una especie de votación entre nosotros a ver quién nos gustó más”, revelaron, anticipando uno de los segmentos más participativos del concierto.
Con este formato, la Banda Sabinera continúa celebrando el legado musical de Joaquín Sabina mientras fortalece el vínculo con un público que, generación tras generación, sigue cantando sus historias.
