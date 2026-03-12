La Banda Sabinera se presentarán en el Teatro Coliseo: “Sentimos Argentina y Uruguay como nuestra casa”

Para ellos, la clave está en la fuerza de las canciones. “Las canciones de Joaquín, lo decimos siempre, es increíble cómo pueden ir trascendiendo generación tras generación. Son como atemporales y hablamos siempre de que el público es tan, tan ultra sabinero, tan fanático que se lo mete a los hijos desde el biberón”, afirmaron.

Sobre el espectáculo que presentan en esta gira, adelantaron que el público se encontrará con una propuesta cargada de emoción y momentos especiales. “Se va a encontrar un espectáculo muy entrañable y muy divertido a la vez”, aseguraron.

Embed - LA BANDA SABINERA on Instagram: "¡Ya tenemos montada nuestra gira por Argentina y Uruguay! Finalmente serán 10 ciudades, las que ya habíamos anunciado y, además, Olavarría, Santa Fe y Rosario. Tomad nota de las nuevas fechas y de dónde están a la venta las entradas: 15 de marzo Olavarria Teatro Municipal @somosarticket 27 de marzo Santa Fe Teatro luz y fuerza @ticketwayoficial 28 de marzo Rosario Teatro La Comedia @1000.tickets ¡Ya podéis ir estudiando las letras porque os invitaremos a cantar con nosotros!" View this post on Instagram

Uno de los momentos más esperados del show llega sobre el final, cuando invitan a fanáticos a participar directamente sobre el escenario. “Hay una parte final en la cual invitamos a cuatro personas del público. Entonces ellos van a poder elegir de una lista que tenemos para el público una canción y subir a cantar con nosotros acompañados por la banda”, contaron.

La dinámica genera un clima único en cada presentación. “Es un momento la verdad divertido. Hacemos como una especie de votación entre nosotros a ver quién nos gustó más”, revelaron, anticipando uno de los segmentos más participativos del concierto.

Con este formato, la Banda Sabinera continúa celebrando el legado musical de Joaquín Sabina mientras fortalece el vínculo con un público que, generación tras generación, sigue cantando sus historias.