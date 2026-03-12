Netflix: de qué trata "Nadie en el bosque", la perturbadora serie coreana de solo 8 capítulos que es tendencia
Un rompecabezas narrativo lleno de misterio y tensión que ya conquistó a los usuarios. Conocé la historia y el reparto de esta producción que es furor hoy.
Dentro del amplio catálogo de Netflix, las series coreanas vienen ganando cada vez más protagonismo entre los usuarios. Entre esas producciones aparece Nadie en el bosque, un drama diferente que se destaca por su historia intensa de solo ocho capítulos, una propuesta breve pero cargada de misterio que logró llamar la atención dentro de las series.
Durante años, las series y películas españolas y turcas dominaron las preferencias dentro de Netflix, pero en los últimos tiempos las producciones asiáticas se transformaron en una fuerte tendencia. En ese contexto, esta ficción coreana se posiciona como una de las series más atrapantes del catálogo, gracias a un relato que mantiene la tensión de principio a fin.
La trama construye un rompecabezas narrativo que alterna entre los años 2001 y 2021, combinando drama, misterio e intriga con una estética visual muy cinematográfica. Por su intensidad, la historia está catalogada como apta para mayores de 16 años, y muchos usuarios la destacan como una de las series coreanas mejor valoradas en Netflix.
Esta producción llegó al catálogo de Netflix en 2024 y desde entonces se convirtió en una de las series asiáticas más comentadas de la plataforma, consolidando el crecimiento de este tipo de historias dentro del mundo del streaming.
De qué trata Nadie en el bosque
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie coreana de 8 capítulos Nadie en el bosque narra: "En un tranquilo día de verano, una mujer misteriosa llega a la casa que alquiló para vacacionar… y desencadena una serie de sucesos que transforman la vida del propietario y de quienes lo rodean".
Con esta trama, la serie coreana ofrece un relato dramático totalmente distinto a lo que suele encontrarse en Netflix dentro de las series y películas coreanas, destacándose por su originalidad y tensión desde el primer capítulo.
Reparto de Nadie en el bosque
- Kim Yoon-seok como Jeon Young-ha
- Go Min-si como Yoo Seong-a
- Yoon Kye-sang como Gu Sang-jun
- Lee Jung-eun como Yoon Bo-min
- Chanyeol (EXO) como Gu Gi-ho
- Roh Yoon-seo como Jeon Eui-seon
- Park Ji-hwan como Jong-du
- Ryu Hyun-kyung como Seo Eun-kyung
- Jang Seung-jo como Ha Jae-sik
Tráiler de Nadie en el bosque
Temas
