La batalla legal entre Adrián Suar y Araceli González: por qué motivo se vieron las caras en un juzgado

araceli gonzalez suar

El desgaste de la relación estuvo marcado por diversos factores que alimentaron el escándalo mediático: los rumores sobre los romances de Suar con distintas compañeras de trabajo fueron constantes, en tanto que Araceli sostuvo firmemente que el vínculo entre el productor y Griselda Siciliani inició cuando ella aún intentaba recomponer su matrimonio.

A pesar de los años transcurridos, las heridas financieras no cicatrizaron. En 2019, la actriz reavivó la polémica con una declaración contundente: "Jamás conseguí la división de bienes". En este sentido, el eje del conflicto sigue siendo la productora Pol-ka. Aunque al momento de la separación Araceli conservó un 5% de las acciones, ella sostiene que existen acuerdos y porcentajes pendientes que nunca se cumplieron legalmente.