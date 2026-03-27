La batalla legal entre Adrián Suar y Araceli González: por qué motivo se vieron las caras en un juzgado
La expareja se enfrenta nuevamente, aunque ahora no es el plano emocional: hay un porcentaje de la venta de Pol-ka que quedó pendiente de resolver.
Adrián Suar y Araceli González se han enfrentado nuevamente en el Juzgado de Familia N°6 de San Isidro en el marco de una disputa judicial que parece no tener fin.
Durante la audiencia, la actriz se presentó acompañada por su equipo legal para solicitar una medida cautelar sobre las acciones de Pol-Ka. El centro del conflicto es un 17% del paquete accionario que, según la defensa, habría quedado en una "zona gris" tras la separación y que actualmente ambos se disputan.
La periodista Paula Varela brindó detalles en Intrusos (América TV), señalando la relevancia del encuentro: "La citación de hoy sería para firmar una especie de acuerdo. El notición es que están los dos cara a cara”.
El origen de la disputa
Esta tensión legal es un remanente de su divorcio firmado en 2004. La situación se agravó cuando Suar vendió una fracción de la productora al Grupo Clarín, movimiento tras el cual Araceli comenzó a reclamar la parte proporcional que considera le corresponde de dicha transacción.
El divorcio de Adrián Suar y Araceli González
La historia entre Araceli González y Adrián Suar comenzó a principios de los 90 en el set de La Banda del Golden Rocket. Tras consolidar su amor con un casamiento en 1997 y el nacimiento de su hijo, Tomás "Toto" Kirzner, la relación empezó a resquebrajarse en 2002. Luego de dos años de idas y vueltas, la pareja firmó el divorcio en 2004, desatando una batalla legal por un patrimonio que, según trascendió, superaba los ocho millones de dólares.
El desgaste de la relación estuvo marcado por diversos factores que alimentaron el escándalo mediático: los rumores sobre los romances de Suar con distintas compañeras de trabajo fueron constantes, en tanto que Araceli sostuvo firmemente que el vínculo entre el productor y Griselda Siciliani inició cuando ella aún intentaba recomponer su matrimonio.
A pesar de los años transcurridos, las heridas financieras no cicatrizaron. En 2019, la actriz reavivó la polémica con una declaración contundente: "Jamás conseguí la división de bienes". En este sentido, el eje del conflicto sigue siendo la productora Pol-ka. Aunque al momento de la separación Araceli conservó un 5% de las acciones, ella sostiene que existen acuerdos y porcentajes pendientes que nunca se cumplieron legalmente.
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