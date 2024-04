Gladys "La Bomba Tucumana" apoyó a Javier Milei y sus medidas

gladys bomba tucumana apoyo milei

Luego, la ex participante del Bailando agregó: "Confío y tengo fe en este presidente. Yo, por lo menos desde mi lugar de artista, nunca me pongo del lado de ningún partido porque yo soy argentina. Soy una mujer trabajadora que me rompo el alma desde que tengo uso de razón y lo único que deseo para mi país es que no haya más pobres”.

En este sentido, afirmó: "Que los niños no sufran muchas cosas que yo pasé en mi infancia y que recuerdo. Eso lo veo en la actualidad. Quisiera que no suceda más. Es un país rico y quiero que lo sepan administrar. ¿Por qué los políticos tienen que robarnos en la cara y nosotros no sabemos nada?”. Por último, la Bomba cerró asegurando que tiene fe en la gestión de Milei y busca lo mejor para Argentina.