Gladys La Bomba Tucumana apuntó contra Karina La Princesita

Además, remarcó que le hubiese gustado forjar un vínculo con la ex del Polaco. Sin embargo, no lo logró.

Gladys habló con Por si las Moscas por La Once Diez y declaró: "Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca".

"Podríamos habernos llevado bien en 2017, en Bailando, y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué...", comentó.

"Yo, encima, soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", reflexionó.