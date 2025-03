La carta abierta de Cecilia Milone a Chico Novarro: "Enamorada post-mortem"

milone

Luego, se refirió a cómo su relato pasó de ser ignorado a convertirse en un escándalo mediático: "Bueno… de una manera muy poco elegante… se enteraron todos. Yo venía siendo tu mujer misteriosa, haciéndote un homenaje con metáforas para descifrar… desde septiembre de 2024 y me ignoraron todos. Hace un mes, pronuncian Chico Novarro sin parar. La intención fue dejarme como una loca y difamarme… y acá estamos: ¡¡¡Te nombran más que en los últimos 40 años de tu carrera!!! Ahora se acordaron de que eras talentoso. Porque eso sí, no paran de reconocértelo. No creí ‘oírme pensar’ jamás: ‘Bienvenido sea este escándalo’", reflexionó la actriz.

En el cierre, reveló que sigue trabajando en la música del artista junto al maestro Gustavo Calabrese. "Mientras tanto, en la baticueva del maestro Gustavo Calabrese seguimos grabando temas tuyos… y yo, como dice Moria Casán, estoy cada vez más enamorada 'post mortem' del bolero extraordinario que escribiste en mi vida. Te amo desde antes y hasta después. Tuya, Yo", concluyó. La relación de Cecilia Milone y Chico Novarro sigue generando repercusiones.