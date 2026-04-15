De una casa a otra: así fue el paso de Solange Abraham de Gran Hermano a La Casa de los Famosos

solange gran hermano Solange Abraham en Gran Hermano Generación Dorada.

La salida de Solange Abraham de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada generó una fuerte repercusión, no solo por su viaje a México para integrarse temporalmente a otro reality, sino también por los rumores que comenzaron a circular en las horas posteriores. En ese contexto, versiones periodísticas aseguraban que la participante había visto a su hija antes de partir, lo que implicaría una ruptura del aislamiento, una de las reglas más estrictas del formato.

Frente a estas especulaciones, su hermana Noe Abraham decidió intervenir públicamente para desmentir categóricamente esa información. A través de sus redes sociales, fue contundente: "FALSO. Eso no pasó". La aclaración no quedó ahí, ya que amplió detalles para reforzar su versión y desactivar cualquier duda.

“Mi sobrina dormía cuando Sol salió de la casa porque sale muy temprano al Colegio y va DOBLE JORNADA. Algo tan fácilmente comprobable, estuvo todo el día ahí”, explicó, dejando en claro que no existió el encuentro que algunos daban por hecho. Además, cerró su mensaje con una crítica directa hacia quienes difundieron la versión: "Dejen de inventar sean periodistas confiables y profesionales".

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Mientras tanto, el paso de Sol hacia La Casa de los Famosos no estuvo exento de otras situaciones llamativas. Antes de abandonar el reality argentino, mantuvo una conversación con el “Big”, donde dejó entrever su estrategia para esta nueva experiencia. “Yo voy a ver qué onda. Yo sé bien que estoy jugando en esta casa, pero no puedo con mi genio, Gran Hermano, y algunas cositas voy a hacer”, anticipó.

Lejos de mostrarse cautelosa, la participante fue más allá al detallar su plan: “Tengo pensado entrar y llevarme bien con todos y después, antes de irme, tirarles algunas bombitas. Obviamente, seguramente, van a ser muchas mentiras, para dejarlos ahí nerviosos y yo irme tranquila”. Sus palabras reflejaron una postura decidida a generar impacto dentro del juego.

Sol Abraham

También expresó cómo percibe su relación con sus compañeros: “Quieren que me vaya porque no soy muy querida acá, Gran Hermano. Esto me pone feliz por la bronca que tienen todos y por la experiencia para mí”. Sin embargo, lo que no imaginaba era que esa conversación estaba siendo transmitida en vivo en México.

De esta manera, los participantes de La Casa de los Famosos escucharon en tiempo real su estrategia, quedando al descubierto antes incluso de su ingreso. Esta situación podría condicionar su desempeño en el reality internacional, donde ya no contará con el factor sorpresa que pensaba utilizar. Entre rumores desmentidos y estrategias expuestas, el desembarco de Sol Abraham en México arrancó con polémica y promete seguir dando que hablar.