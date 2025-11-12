La China Suárez explotó contra Laura Ubfal: el mensaje privado que expuso a la periodista
La actriz desmintió haber hecho exigencias para participar en el programa de Luzu TV y acusó a la periodista de actuar por resentimiento.
Eugenia “China” Suárez protagonizó un fuerte cruce con la periodista Laura Ubfal tras la difusión de una versión que indicaba que había impuesto condiciones para participar en Antes que Nadie, el programa conducido por Diego Leuco en Luzu TV. Indignada por la información, la actriz salió a responder desde sus redes sociales, apuntando directamente contra Ubfal y ventilando un mensaje privado que había recibido de ella tiempo atrás.
Según trascendió, Suárez tenía programada una entrevista como parte de la promoción de Hija del Fuego, su nueva serie para Disney+. Sin embargo, el encuentro habría sido cancelado por “exigencias” de la actriz, lo que generó versiones encontradas en los medios.
Desde su cuenta de X, Laura Ubfal aseguró que la nota fue bajada por decisión de Nico Occhiato, creador del canal, y sugirió que Suárez había pedido que el conductor estuviera presente durante la charla. “Con toda la promo ya hecha en Luzu, no estará en el programa de Diego Leuco. Final: que busque a sus voceros habituales”, publicó la periodista.
Esa frase bastó para encender la mecha. La China respondió con contundencia, acusando a Ubfal de difundir información falsa y actuar movida por resentimiento personal. “Laurita, te sale el resentimiento por los poros. Repetís lo que te dicen sin chequear y te dejás operar”, lanzó la actriz, visiblemente molesta. Luego agregó: “Me contaron que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. Hace años que no te doy entrevistas porque no respeto tu forma de trabajar”.
Pero lo más explosivo llegó cuando Suárez reveló un mensaje privado del pasado: “Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que recibiera bien a tu hija, que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema”. Con esa declaración, la artista dejó en evidencia un contacto previo entre ambas y puso en duda la objetividad de la periodista.
El intercambio rápidamente se volvió viral, con usuarios divididos entre quienes apoyaron a la actriz por defenderse y quienes consideraron que su respuesta fue desmedida. Por el momento, la colega no respondió directamente, aunque compartió algunos mensajes de apoyo de colegas que valoraron su trayectoria. La disputa dejó expuesta, una vez más, la tensa relación entre la China y la prensa de espectáculos, una historia que parece no tener fin.
