La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara en Turquía: qué planes hicieron

Durante estos días, la parejita se mostró muy enamorada y compartieron diferentes fotos en sus redes sociales de todas las actividades que realizaron.

Por su parte, Wanda tuvo que ir, ya que estaba invitada a una entrega de premios en la que estaba ternada y no quiso faltar.

Qué hicieron Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez en Turquía

En medio de toda esta situación, los usuarios de las redes sociales están expectantes al contenido que suben los protagonistas de esta historia.

En las últimas horas, Mauro y la China estuvieron en la tribuna en el picante clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe. Allí fueron captados por las cámaras de ESPN, mientras miraban el partido de buen humor y muy relajados.

Mientras que la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, deslumbró con un despampanante vestido rosa que vistió para recibir su distinción. “Ganééé BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards. Thanks”, escribió, es decir “gané Mujer del Año en los Europe Awards”.

“Una noche soñada en Estambul”, completó la empresaria, quien posó junto a su premio y mostró cada detalle del vestido que eligió.

Si bien todos están en Turquía pasándola bien, en Argentina, la Justicia sigue tratando de resolver todas las demandas cruzadas que se hicieron durante las últimas semanas entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez.