La confesión de Andy Chango sobre su participación en MasterChef Celebrity: qué dijo
El músico se convirtió en una de las revelaciones en el reality de cocina y confesó cómo se sintió al inició del programa.
El cantante y actor Andy Chango habló confesó que no se sentía convencido al aceptar la propuesta de participar de la nueva entrega del reality de cocina Masterchef Celebrity. Además se refirió a su rol en el programa, a su vínculo con los demás participantes y quién lo convenció de sumarse.
“A la media hora del comienzo de Masterchef me quería ir", admitió en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Asimismo, reveló quién fue el que lo convenció de aceptar la propuesta de sumarse a la competencia de las cocinas más famosas del país y precisó que “me hizo aceptar Joaquin Levinton”.
Sobre su rol en el programa reveló que “me sentí como una señora como Susana Roccasalvo”. Al tiempo que fue consultado por la relación con sus compañeros y destacó que “extraño al Roña Castro”, desde que fue eliminado. “Maxi López me hizo un gran favor: va a probar a los hijos de Pipo Cipolatti en su club de fútbol”.
Para finalizar fue consultado acerca de los integrantes del jurado y contestó que “si es para salir y tomarme un vino elijo a (Damián) Betular”.
Fuerte discusión entre Eugenia Tobal y Andy Chango durante en MasterChef Celebrity
La última emisión de MasterChef Celebrity tuvo una de sus noches más tensas, ya que, en plena competencia, Eugenia Tobal y Andy Chango protagonizaron un fuerte intercambio que desató incomodidad entre los participantes y sorprendió al público.
El desafío consistía en preparar una torta brownie, pero con una consigna particular: la receta estaba colgada de una soga que atravesaba todas las estaciones de cocina.
La dinámica, pensada para generar diversión, terminó en caos cuando Andy Chango tomó el papel y no lo soltó, impidiendo que los demás concursantes pudieran verlo.
Molesta por la situación, Eugenia Tobal no se contuvo y lo increpó con firmeza: “¡Esperen un poco! ¡Soltá, Andy, dale! Pero soltá, che”, lanzó, visiblemente irritada.
El músico, lejos de calmar las aguas, respondió con sarcasmo: “Pará, desde que era chico no me hablaban así”, lo que generó risas incómodas en el estudio.
Fuera de cámara, la actriz continuó molesta y comentó: “Andy no suelta la soga, así no se puede trabajar”. El momento no pasó desapercibido entre los presentes ni en las redes sociales, donde los fanáticos del programa debatieron sobre quién tenía razón.
Una noche donde la cocina quedó en segundo plano y los egos se llevaron el protagonismo dentro del reality más famoso del país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario