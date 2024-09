La confesión de Rafael Ferro: tuvo un romance secreto con una deportista

“Ojalá el hockey fuese con el fútbol, pero económicamente hablando, estamos lejos”, sentenció la deportista. Ante esto, Ferro destacó: “Mi hija jugaba en Muni y a mí me llamaba la atención que en un GEBA vs. Muni, por ejemplo, podía haber 8 Leonas en cancha y como mucho había 100 gatos locos de público. Me sorprendió que no tengan esa masividad”.

“Ahora ganamos mucha más popularidad. De hecho, no es que tenemos un trabajo aparte, nos dedicamos solamente a entrenar. Hoy, gracias a las redes sociales, muchas pueden tener algún que otro beneficio para subsistir, porque la verdad es que nos la pasamos entrenando, viajamos muchísimo, no estamos mucho acá, así que ningún trabajo nos podría sostener. Es imposible…”, respondió Sánchez Moccia en la misma línea.

Tal es así que, debido a esta respuesta, Rafael dijo con seriedad: “Además, de alguna manera, juegan en desventaja. No es lo mismo la plata que reciben, por ejemplo, en Holanda, ni las condiciones, ni los gimnasios, ni nada de eso comparado con ustedes”. Aún así, después bromeó: “Como verás estoy muy metido en el tema”.

Es por esto que no tuvo más opción que revelar: “Tuve el honor de salir con una Leona… No te voy a decir el nombre... Pero algo sabía”. Luego, con picardía, agregó y cerró: “Pero bueno, si te separaste, ahora después lo charlamos mejor”.