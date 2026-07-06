"La odisea": así es el nuevo tráiler de la próxima película de Christopher Nolan

El mundo del cine de autor y las grandes superproducciones de Hollywood acaban de patear el tablero del entretenimiento. Un nuevo y espectacular tráiler de la película "La Odisea", la ambiciosa adaptación basada en la inmortal obra literaria de Homero y dirigida por el cineasta Christopher Nolan, ya se encuentra disponible para todo el público. El esperado filme, que promete transformarse en uno de los grandes sucesos cinematográficos de la temporada veraniega del hemisferio norte, desembarcará formalmente en las salas de cine el próximo 16 de julio de 2026.