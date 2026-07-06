"La odisea": así es el nuevo tráiler de la próxima película de Christopher Nolan
El famoso director creó la primera adaptación del poema de Homero para la pantalla grande y está próxima a su estreno. Conocé los detalles.
El mundo del cine de autor y las grandes superproducciones de Hollywood acaban de patear el tablero del entretenimiento. Un nuevo y espectacular tráiler de la película "La Odisea", la ambiciosa adaptación basada en la inmortal obra literaria de Homero y dirigida por el cineasta Christopher Nolan, ya se encuentra disponible para todo el público. El esperado filme, que promete transformarse en uno de los grandes sucesos cinematográficos de la temporada veraniega del hemisferio norte, desembarcará formalmente en las salas de cine el próximo 16 de julio de 2026.
Las imágenes de este impactante adelanto audiovisual nos introducen de lleno en una atmósfera lúgubre y épica. El tráiler arranca mostrando a un completamente abatido y cansado Odiseo, interpretado por el actor Matt Damon, mientras camina solitario recorriendo las áridas y extensas playas del mar Mediterráneo. En esa misma secuencia inicial, el guerrero sostiene una profunda y misteriosa conversación divina con la diosa Atenea, quien en esta ambiciosa producción cinematográfica es encarnada por la joven estrella Zendaya.
El avance de la cinta no escatima en espectacularidad técnica y nos regala secuencias repletas de acción y dramatismo. Las imágenes compartidas por la productora exponen escenas crudas de la guerra antigua, retratando con igual fuerza tanto los feroces peligros mortales que esconde el inmenso océano como el fuego devastador en medio de una sangrienta batalla en tierra firme. Los fanáticos del director británico ya empezaron a desmenuzar en las redes sociales cada uno de los planos visuales que caracterizan su particular estilo narrativo.
Asimismo, el material audiovisual nos permite echar un vistazo de cerca a los antagonistas de la historia. El tráiler introduce de manera contundente al personaje de Antínoo, interpretado en la pantalla grande por Robert Pattinson. Este temible rival intentará por todos los medios desplazar y reemplazar al desaparecido Odiseo como el nuevo rey legítimo de la isla de Ítaca, buscando además ganarse el favor y quedarse con el amor de su esposa, Penélope, quien es traída a la vida por la galardonada actriz Anne Hathaway.
La disputa por el control político y familiar no le resultará nada sencilla al personaje de Pattinson. Aunque el pretendiente al trono desplegará todas sus estrategias para consolidar su poder ante la ausencia del héroe, para lograr su cometido final tendrá que superar la resistencia de Telémaco. El joven e impetuoso hijo del protagonista principal, encarnado en esta oportunidad por el actor Tom Holland, se interpondrá en su camino para defender el honor de su linaje familiar.
Con esta impactante combinación de talentos consagrados y un director que es garantía de calidad técnica, la expectativa del público cinéfilo se encuentra por las nubes. La recreación de los mitos griegos bajo una mirada moderna y realista parece ser la gran apuesta de la industria para sacudir las taquillas globales.
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