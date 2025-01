La contradicción de Mauro Icardi en pleno reclamo judicial a Wanda Nara

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GZaffora/status/1884298508758610406&partner=&hide_thread=false La China y Mauro se van a Roma por asuntos personales de Icardi. Podrían pasar por canarias. Vuelven antes del 7/2 que es el cumple de Magnolia. pic.twitter.com/fhfNxayWqM — Guido Zaffora (@GZaffora) January 28, 2025

Al parecer, el viaje no es por placer, sino más que nada por solucionar algunos problemas legales. No obstante, esto indica que, hasta que regrese, no volverá a ver a sus hijas. En tanto, Wanda hizo lo propio: tampoco fue fiel a sus ideales de crianza con las últimas publicaciones que hizo en sus redes sociales.

En más de una ocasión Wanda aseguró que Icardi mezcla la crianza de sus hijas con los hijos de la China Suárez, algo en lo que no está de acuerdo. Pero, la realidad es que ella acaba de pasar el último día de pileta junto a L-Gante y su hija Jamaica. En sus cuentas oficiales de Instagram demostraron que atraviesan bastante tiempo juntos con las hijas de ambos.

Eso sí, cabe destacar que la hermana de Zaira no vive con su pareja actual, por lo que no comparten crianza de sus hijos, a diferencia de Icardi quien sí parecería estar viviendo con la China mientras sus hijos están con ella.