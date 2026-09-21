El furcio de Laurita Fernández en X que la dejó expuesta y es viral: "Mini guioncito..."

La trama de "Cautiva", la serie que debía promocionar

A continuación de las indicaciones institucionales, la publicación incluía el guion de referencia elaborado por la marca para dar a conocer la ficción. La segunda parte del texto replicado decía de forma directa: “Mira Cautiva, la nueva serie original de Flow y TNT, inspirada en un caso real. Cuenta la historia de Clara, una monja de clausura que entra a un convento esperando encontrar paz y se encuentra con Cecilia, ¡una madre superiora que la va a hacer vivir un infierno medieval, que la va a obligar a intentar buscar justicia para librarse de la tortura física y psicológica que vivían ahí dentro! no te pierdas Cautiva, ya disponible en @Flow_ar”.

De esta manera, la promoción de "Cautiva" terminó teniendo una difusión masiva en la red social, aunque no precisamente por la trama de la producción, sino por el involuntario error cometido por la bailarina al momento de publicar el aviso.