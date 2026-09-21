El furcio de Laurita Fernández en X que la dejó expuesta y es viral: "Mini guioncito..."
La bailarina recibió un mensaje de promoción íntimo, pero lo compartió completo. Los detalles de su error en la red social.
Un divertido y contundente descuido en las redes sociales convirtió a Laurita Fernández en el centro de las miradas de los internautas. La bailarina y conductora intentó llevar a cabo una publicación comercial encargada para su cuenta personal en la red social X (ex Twitter), pero cometió un insólito error al copiar y pegar de forma completa el mensaje privado enviado por la agencia de prensa, incluyendo las instrucciones técnicas y el saludo inicial.
La falla no tardó en volverse viral en la plataforma, donde los usuarios capturaron rápidamente la imagen del mensaje antes de que pudiera ser borrado. La publicación dejó expuesto el mecanismo con el que las figuras públicas difunden contenidos patrocinados en sus perfiles oficiales.
Las instrucciones privadas que la bailarina publicó por error
En el insólito posteo que salió a la luz, la artista compartió involuntariamente el saludo y la indicación directa que la agencia le había remitido para que ella redactara su recomendación.
La primera parte del mensaje publicado expresaba: “Hola Laurita, ¿cómo estás? Te escribo para que puedas subir un post contando que ya se estrenó la serie Cautiva por Flow, etiquetando a @flow_ar @personalar. Te dejo un mini guioncito para más info y por si te sirve como referencia cualquier cosa avisame, ¡¡mil gracias!!”.
El descuido dejó en claro que la presentadora no chequeó el contenido del texto antes de concretar la publicación, difundiendo las directivas internas que debían permanecer en el ámbito privado.
La trama de "Cautiva", la serie que debía promocionar
A continuación de las indicaciones institucionales, la publicación incluía el guion de referencia elaborado por la marca para dar a conocer la ficción. La segunda parte del texto replicado decía de forma directa: “Mira Cautiva, la nueva serie original de Flow y TNT, inspirada en un caso real. Cuenta la historia de Clara, una monja de clausura que entra a un convento esperando encontrar paz y se encuentra con Cecilia, ¡una madre superiora que la va a hacer vivir un infierno medieval, que la va a obligar a intentar buscar justicia para librarse de la tortura física y psicológica que vivían ahí dentro! no te pierdas Cautiva, ya disponible en @Flow_ar”.
De esta manera, la promoción de "Cautiva" terminó teniendo una difusión masiva en la red social, aunque no precisamente por la trama de la producción, sino por el involuntario error cometido por la bailarina al momento de publicar el aviso.
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