La dolorosa revelación de Natalie Weber sobre una amiga: "Ella..."

En una entrevista confesó que esta chica se quedaba mucho en su casa, “mis hijos la llamaba tía”, contó a Rulo.

Pero todo terminó de decantar en una fiesta cuando Natalie notó que la mujer se acercaba mucho a Mauro, le hablaba cerca, y hasta incluso tocó su entrepierna.

"Fui bastante suave con ella. La verdad que no la vi venir. Era una amiga que era muy divina, mis hijos le decían tía. Mauro en ese momento estaba en Boca, concentraba mucho, los fines de semana no estaba nunca en casa, entonces ella se quedaba a dormir, tenía buena onda con mis hijos. Una vez vamos a una fiesta y yo veo una secuencia un poco extraña", relató Natalie.

Qué reveló Natalie Weber sobre una amiga

Natalie Weber Mauro Zarate

Luego la panelista explicó que "Mauro ya estaba de mal humor que estaba ahí, él no quería ir, no quería bailar, tomar, nada, estaba sentado ahí con cara de póker y ella le hablaba un montón. Yo dije: “Tal vez la estoy flasheando porque me pegó el champagne” (risas). La dejé pasar y como a las dos horitas veo que le habla de vuelta, se le sienta y le toca la entrepierna. Cuando vi eso, empecé a hiperventilar".

"Le tocó la entrepierna cerca de la rodilla, pero innecesario el tacto. Yo te pueblo hablar y no tengo por qué tocarte. La agarré del brazo y le dije: “Vamos al baño” y ahí me doy cuenta que no podía ni hablar", reveló la esposa de Mauro.

Más tarde, en una charla con su marido, éste le confesó que la mujer le había dicho que le gustaba mucho: “¿qué hacemos?“, fue lo que esta mujer le consultó al futbolista.

Natalie indicó que el jugador se la sacó de encima, le dijo que no, y le confesó toda su mujer. Claramente, la relación entre ellas está totalmente terminada aunque Natalie no confesó el nombre de esta chica.